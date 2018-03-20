FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Funds News
March 20, 2018 / 2:20 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Weinstein Co says entered "stalking horse" agreement with affiliate of Lantern Capital Partners‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) -

* WEINSTEIN COMPANY HOLDINGS LLC SAYS ENTERED INTO A “STALKING HORSE” AGREEMENT WITH AN AFFILIATE OF LANTERN CAPITAL PARTNER‍​

* WEINSTEIN CO - DEAL CONTEMPLATES BUSINESS CONTINUING AS A GOING CONCERN

* WEINSTEIN CO SAYS FILING OF VOLUNTARY PETITION UNDER THE U.S. BANKRUPTCY CODE IN THE U.S. BANKRUPTCY COURT IN THE DISTRICT OF DELAWARE

* WEINSTEIN CO - LANTERN WILL PURCHASE SUBSTANTIALLY ALL OF THE ASSETS OF CO

* WEINSTEIN CO - ENTERED INTO THE AGREEMENT WITH LANTERN IN CONJUNCTION WITH THE FILING OF THE VOLUNTARY PETITION IN THE U.S. BANKRUPTCY COURT OF DELAWARE

* WEINSTEIN CO-SINCE OCT, HAS BEEN REPORTED THAT HARVEY WEINSTEIN USED NON-DISCLOSURE AGREEMENTS; EFFECTIVE Immediately, non-disclosure AGREEMENTS END

* WEINSTEIN COMPANY HOLDINGS LLC SAYS ENTERED INTO A “STALKING HORSE” AGREEMENT WITH AN AFFILIATE OF LANTERN CAPITAL Partners

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.