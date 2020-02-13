Healthcare
February 13, 2020 / 12:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Wellington Drive Technologies Says Monitoring Impact Of 2019 Ncov On Supply Chain Ops

2 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Wellington Drive Technologies Ltd :

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES LTD - CLOSELY MONITORING IMPACT OF 2019 NOVEL CORONAVIRUS (NCOV) ON ITS SUPPLY CHAIN OPERATIONS

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- AS RESULT OF NCOV EMERGENCY, WELLINGTON IS EXPECTING AN IMPACT ON PRODUCT SUPPLY

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- EAST WEST VIETNAM FACTORY IS OPEN; HOWEVER PRODUCTION WILL BE IMPACTED BY CHINA-SOURCED COMPONENT SUPPLY SHORTAGES

* WELLINGTON DRIVE TECH- INITIAL FORECASTS INDICATE POTENTIAL RISK TO REVENUE OF ABOUT NZ$6M FROM FEB TO APRIL

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- NO IMPACT TO 2019 RESULT FROM NCOV RELATED ISSUES WITH REVENUE AND PROFITS EXPECTED TO BE CONSISTENT WITH GUIDANCE

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES - AUTHORITIES INDICATED THAT FACTORY PRODUCTION IN CHINA WILL RESTART TOWARDS END OF FEB INTO MARCH

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- CURRENTLY ASSUMING RESUMPTION OF NORMAL PRODUCTION AND SHIPPING AROUND END OF APRIL

* WELLINGTON DRIVE TECH-IN PROCESS OF SWITCHING MORE PRODUCTION TO EAST WEST’S VIETNAMESE FACTORY TILL PRODUCTS RESUME SHIPMENT TO, OUT OF CHINA

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES LTD - DOES NOT EXPECT THAT ALL DELAYED SUPPLY WILL BE PERISHABLE

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- IMPLEMENTED TRAVEL RESTRICTIONS TO,IN MAINLAND CHINA, REDUCING INTERNATIONAL TRAVEL

* WELLINGTON DRIVE TECHNOLOGIES- WORKING WITH ALTERNATE SOURCES FOR SOME COMPONENTS TO MITIGATE SOME OF SUPPLY RISK Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below