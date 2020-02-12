Healthcare
February 12, 2020 / 11:10 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Welltower Reports Q4 Adjusted FFO Per Share Of $1.05

2 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Welltower Inc:

* Q4 ADJUSTED FFO PER SHARE $1.05

* SEES 2020 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $2.96 TO $3.06 PER DILUTED SHARE

* SEES 2020 NORMALIZED FFO ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $4.20 TO $4.30 PER DILUTED SHARE

* EXPECT AVERAGE BLENDED SSNOI GROWTH OF 1.5% TO 2.5% IN 2020

* FOR 2020 EXPECT TO REPORT NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $2.96 TO $3.06 PER DILUTED SHARE

* FY2020 FFO PER SHARE VIEW $4.29 — REFINITIV IBES DATA

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.68 — REFINITIV IBES DATA

* ANTICIPATE FUNDING APPROXIMATELY $468 MILLION OF DEVELOPMENT IN 2020 RELATING TO PROJECTS UNDERWAY ON DECEMBER 31, 2019

* EXPECT PRO RATA DISPOSITION PROCEEDS OF $1.7 BILLION AT A BLENDED YIELD OF 5.1% IN 2020

* QTRLY TOTAL REVENUES $1.26 BILLION VERSUS $1.24 BILLION

* Q4 REVENUE VIEW $1.25 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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