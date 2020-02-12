BRIEF-Welltower Reports Q4 Adjusted FFO Per Share Of $1.05

Feb 12 (Reuters) - Welltower Inc:
* SEES 2020 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $2.96 TO $3.06 PER DILUTED SHARE
* SEES 2020 NORMALIZED FFO ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $4.20 TO $4.30 PER DILUTED SHARE
* EXPECT AVERAGE BLENDED SSNOI GROWTH OF 1.5% TO 2.5% IN 2020
* FOR 2020 EXPECT TO REPORT NET INCOME ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS IN A RANGE OF $2.96 TO $3.06 PER DILUTED SHARE
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.68 — REFINITIV IBES DATA
* ANTICIPATE FUNDING APPROXIMATELY $468 MILLION OF DEVELOPMENT IN 2020 RELATING TO PROJECTS UNDERWAY ON DECEMBER 31, 2019
* EXPECT PRO RATA DISPOSITION PROCEEDS OF $1.7 BILLION AT A BLENDED YIELD OF 5.1% IN 2020
* Q4 REVENUE VIEW $1.25 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: