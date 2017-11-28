FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Wendy's Co Announces Refinancing Transaction
Sections
Featured
Big bets on shale technology
Energy & Environment
Big bets on shale technology
Hawaii to resume Cold War-era nuclear siren tests
U.S.
Hawaii to resume Cold War-era nuclear siren tests
The search for crypto-currency safe havens
Future of Money
The search for crypto-currency safe havens
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 28, 2017 / 12:37 PM / in 22 minutes

BRIEF-Wendy's Co Announces Refinancing Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Wendys Co:

* THE WENDY‘S COMPANY ANNOUNCES REFINANCING TRANSACTION

* WENDYS CO - ‍CONSUMMATION OF OFFERING IS SUBJECT TO MARKET AND OTHER CONDITIONS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE IN Q1 OF 2018​

* WENDYS CO - ‍CO‘S SUBSIDIARIES INTEND TO ISSUE AT LEAST $875 MILLION OF NEW SENIOR SECURED NOTES​

* WENDYS CO -CO‘S SUBSIDIARIES ALSO INTEND TO ENTER INTO A NEW $150 MILLION VARIABLE FUNDING NOTE FACILITY, WHICH WILL REPLACE SERIES 2015-1 CLASS A-1 NOTES​

* WENDYS -SOME UNITS COMMENCED REFINANCING DEAL, CONSISTING OF REFINANCING OF PORTION OF OUTSTANDING SECURITIZATION DEBT, NEW SERIES OF SECURITIZED DEBT​

* WENDYS CO - UNITS ‍PLAN TO USE PROCEEDS FROM SALE OF SERIES 2018-1 NOTES TO REDEEM SERIES 2015-1 CLASS A-2-I NOTES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.