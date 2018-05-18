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May 18, 2018 / 5:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Werner Says A Harris County Jury Rendered Adverse Verdict Against Co

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Werner Enterprises Inc:

* SAYS ON MAY 17, A JURY RENDERED ADVERSE VERDICT AGAINST CO IN LAWSUIT ARISING FROM ACCIDENT BETWEEN WERNER TRACTOR-TRAILER & PASSENGER VEHICLE

* SAYS COURT HAS NOT YET RULED ON THE NET AMOUNT THAT WILL BE AWARDED TO THE FAMILY

* SAYS COMPANY CURRENTLY IS UNABLE TO DETERMINE POTENTIAL LIABILITY RELATED TO THE VERDICT

* SAYS HARRIS COUNTY JURY AWARDED GROSS VERDICT OF ABOUT $89.7 MILLION TO FAMILY

* SAYS AS A RESULT OF JURY VERDICT, CO INTENDS TO ACCRUE $10 MILLION LIABILITY IN FINANCIAL STATEMENTS DURING Q2 2018 Source text: (bit.ly/2Iv5KB2) Further company coverage:

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