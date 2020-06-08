BRIEF-Wesfarmers Says Financial Year To Date Total Online Sales Across Group Increased 60%

June 9 (Reuters) - Wesfarmers Ltd:
* ON A FINANCIAL YEAR TO DATE BASIS, TOTAL ONLINE SALES ACROSS GROUP INCREASED 60 PER CENT TO $1.4 BILLION
* IN CALENDAR YEAR TO DATE, RETAIL BUSINESSES DELIVERED TOTAL ONLINE SALES GROWTH OF 89 PERCENT
* IN RECENT WEEKS, SALES MOMENTUM IN KMART AND TARGET HAS IMPROVED
* IN KMART, SIGNIFICANT GROWTH IN HOME AND LIVING RANGES RESULTED IN SOME AVAILABILITY ISSUES IN RECENT WEEKS
* IN KMART, SIGNIFICANT GROWTH IN HIGH-DEMAND CATEGORIES EXPECTED TO IMPACT SALES IN JUNE
* EARNINGS GROWTH IN H2 EXPECTED TO BE MODERATED BY CHANGES IN SALES MIX, CONTINUED INVESTMENT
* ADDITIONAL OPERATING COSTS FROM COVID-19, TEMPORARY CLOSURE OF NZ STORES TO HIT KMART EARNINGS IN 2020 FINANCIAL YEAR
* AFTER EASING OF TRADING RESTRICTIONS IN NZ & NORTH-WESTERN TASMANIA, RETAIL NETWORKS RETURNED TO FULL OPERATION
* BUNNINGS INVESTED ABOUT $20 MILLION IN ADDITIONAL CLEANING, SECURITY, PROTECTIVE EQUIPMENT TO RESPOND TO COVID-19 OVER LAST 3 MONTHS
* UNCERTAIN IF HIGHER LEVELS OF SALES GROWTH WILL CONTINUE FOR REMAINDER OF CALENDAR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: