FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:15 AM / in 3 hours

BRIEF-West Announces Q1 Earnings Per Share $0.58

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - West Pharmaceutical Services Inc :

* WEST ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2018 RESULTS

* SEES FY 2018 SALES $1.72 BILLION TO $1.73 BILLION

* Q1 SALES $415.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $404.2 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.62 EXCLUDING ITEMS

* REAFFIRMED FINANCIAL GUIDANCE FOR FULL-YEAR 2018

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.82, REVENUE VIEW $1.72 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ESTIMATES ITS 2018 CAPITAL SPENDING WILL BE LESS THAN $150 MILLION

* WEST PHARMACEUTICAL SERVICES - CUMULATIVE EFFECT OF NEW ACCOUNTING RULES HAD IMMATERIAL NEGATIVE IMPACT TO Q1 2018 NET SALES OF $3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.