BRIEF-West Announces Q4 Earnings Per Share $0.84

Feb 13 (Reuters) - West Pharmaceutical Services Inc:
* WEST ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2019 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.72 — REFINITIV IBES DATA
* Q4 SALES $470.6 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $451.5 MILLION
* SEES 2020 ORGANIC SALES GROWTH IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 7% TO 8%
* FULL-YEAR 2020 CAPITAL SPENDING IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 7% OF EXPECTED FULL-YEAR 2020 NET SALES
* WEST PHARMACEUTICAL SERVICES - NET SALES GUIDANCE INCLUDES ESTIMATED HEADWIND OF $15 MILLION FOR FULL-YEAR 2020 BASED ON CURRENT FOREIGN EXCHANGE RATES
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.46 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: