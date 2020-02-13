Healthcare
February 13, 2020 / 11:36 AM / Updated 44 minutes ago

BRIEF-West Announces Q4 Earnings Per Share $0.84

1 Min Read

Feb 13 (Reuters) - West Pharmaceutical Services Inc:

* WEST ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2019 RESULTS

* SEES FY 2020 SALES $1.95 BILLION TO $1.97 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.72 — REFINITIV IBES DATA

* Q4 SALES $470.6 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $451.5 MILLION

* SEES 2020 ORGANIC SALES GROWTH IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 7% TO 8%

* FULL-YEAR 2020 CAPITAL SPENDING IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 7% OF EXPECTED FULL-YEAR 2020 NET SALES

* WEST PHARMACEUTICAL SERVICES - NET SALES GUIDANCE INCLUDES ESTIMATED HEADWIND OF $15 MILLION FOR FULL-YEAR 2020 BASED ON CURRENT FOREIGN EXCHANGE RATES

* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.46 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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