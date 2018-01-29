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January 29, 2018 / 1:11 PM / in 2 hours

BRIEF-West Corp Agrees To Acquire Nasdaq’s Public Relations Solutions And Digital Media Services Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Nasdaq Inc:

* WEST CORPORATION AGREES TO ACQUIRE NASDAQ’S PUBLIC RELATIONS SOLUTIONS AND DIGITAL MEDIA SERVICES BUSINESSES

* NASDAQ INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $335 MILLION

* NASDAQ INC - TRANSACTION FINANCING IS BEING PROVIDED BY CREDIT SUISSE AND RBC CAPITAL MARKETS

* NASDAQ INC - NASDAQ‘S BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED AN ADDITIONAL $500 MILLION FOR SHARE REPURCHASE PROGRAM

* NASDAQ - EXPECTS TO USE PROCEEDS FROM SALE FOR SHARE REPURCHASES

* NASDAQ INC - AGREED TO EXCLUSIVE MULTI-YEAR PARTNERSHIP WITH WEST TO PROVIDE ELIGIBLE NASDAQ CLIENTS ACCESS TO CERTAIN PRODUCTS AND SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage:

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