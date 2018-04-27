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April 27, 2018 / 10:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-West Family Investments Reports 6.4 Pct Stake In MVC Capital Inc

Reuters Staff

2 Min Read

April 27 (Reuters) - MVC Capital Inc:

* WEST FAMILY INVESTMENTS, INC. REPORTS 6.4 PERCENT STAKE IN MVC CAPITAL INC AS OF APRIL 18 - SEC FILING

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS ACQUIRED SHARES OF MVC CAPITAL INC BECAUSE IT BELIEVES SHARES ARE “UNDERVALUED”

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS CONSIDERING AND EVALUATING STRATEGIC ALTERNATIVES DESIGNED TO LEAD TO “MAXIMIZATION OF SHAREHOLDER VALUE” IN MVC CAPITAL

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MVC CAPITAL BOARD TO ADDRESS VIEWS ON DISPOSITION OF CERTAIN ASSETS OF MVC CAPITAL

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MVC CAPITAL BOARD TO ADDRESS VIEWS ON LIQUIDATION OF MVC CAPITAL

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MANAGEMENT TEAM OF MVC CAPITAL TO ADDRESS CHANGES IN COMPOSITION OF MANAGEMENT, BOARD OF CO

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MVC CAPITAL BOARD TO ADDRESS VIEWS ON CHANGES TO COMPOSITION OF MANAGEMENT TEAM OF MVC CAPITAL

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MVC CAPITAL BOARD TO ADDRESS VIEWS ON LIMITING FUTURE INVESTMENT ACTIVITIES OF MVC CAPITAL

* WEST FAMILY INVESTMENTS SAYS MAY HOLD DISCUSSIONS WITH MANAGEMENT OF MVC CAPITAL TO ADDRESS USE OF AVAILABLE CASH Source text (bit.ly/2HyVcvX) Further company coverage:

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