BRIEF-West Pharmaceutical Services Says Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.01

April 23 (Reuters) - West Pharmaceutical Services Inc :
* WEST ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.82 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 SALES $491.5 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $466.8 MILLION
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.39, REVENUE VIEW $1.94 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* ORGANIC SALES GROWTH IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 8% IN 2020
* NET SALES GUIDANCE INCLUDES AN ESTIMATED FULL-YEAR HEADWIND OF $26 MILLION FOR FULL-YEAR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: