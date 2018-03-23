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Market News
March 23, 2018 / 11:24 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-WesternOne Announces Agreement To Settle Securities Class Action Litigation

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Westernone Inc:

* WESTERNONE INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO SETTLE SECURITIES CLASS ACTION LITIGATION

* WESTERNONE INC - ‍ AGREEMENT PROVIDES FOR A TOTAL SETTLEMENT PAYMENT OF $1 MILLION FOR DISTRIBUTION TO ELIGIBLE CLASS MEMBERS

* WESTERNONE INC - ‍PARTIES TO PENDING CLASS ACTION LAWSUIT, “ALLEGING MISREPRESENTATION” ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SETTLE PROCEEDING​

* WESTERNONE INC - ‍ENTIRE SETTLEMENT AMOUNT WILL BE FULLY FUNDED BY INSURANCE​

* WESTERNONE INC - ‍DATES HAVE NOT BEEN SET FOR SETTLEMENT APPROVAL HEARINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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