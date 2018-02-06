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February 6, 2018 / 11:48 AM / in 3 hours

BRIEF-Westjet Airlines Q4 Earnings Per Share C$0.42

Reuters Staff

1 Min Read

Westjet Airlines Ltd:

* WESTJET REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$0.42

* QTRLY TOTAL REVENUE C$1,117.4 MILLION VERSUS C$1,017.8 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY CASM, EXCLUDING FUEL AND EMPLOYEE PROFIT SHARE, 10.23 CENTS VERSUS 9.87 CENTS LAST YEAR

* QTRLY YIELD (REVENUE PER REVENUE PASSENGER MILE) 17.66 CENTS VERSUS 17.50 CENTS LAST YEAR

* QTRLY LOAD FACTOR 82.6 PERCENT VERSUS 80.2 PERCENT LAST YEAR

* QTRLY RPMS 6.329 BILLION VERSUS 5.816 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.42, REVENUE VIEW C$1.11 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ASMS 7.659 BILLION VERSUS 7.253 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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