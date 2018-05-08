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May 8, 2018 / 10:40 AM / in 25 minutes

BRIEF-Westjet Q1 Earnings Per Share C$0.32

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - WestJet Airlines Ltd:

* WESTJET REPORTS FIRST QUARTER NET EARNINGS OF $37.2 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE C$0.32

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY YIELD (REVENUE PER REVENUE PASSENGER MILE) 17.50 CENTS VERSUS 17.44 CENTS LAST YEAR

* QTRLY ASMS 8.029 BILLION VERSUS 7.699 BILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY RPMS 6.810 BILLION VERSUS 6.393 BILLION REPORTED LAST YEAR

* QTRLY CASM, EXCLUDING FUEL AND EMPLOYEE PROFIT SHARE 10.57 CENTS VERSUS 10.30 CENTS LAST YEAR

* QTRLY TOTAL REVENUE C$1,191.7 MILLION VERSUS C$1,114.7 MILLION

* QTRLY LOAD FACTOR 84.8 PERCENT VERSUS 83.0 PERCENT

* Q1 REVENUE VIEW C$1.20 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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