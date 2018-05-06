FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 6, 2018 / 9:59 PM / in an hour

BRIEF-Westpac Banking Corp Says H1 Cash Earnings Rose 6 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Westpac Banking Corp:

* H1 CASH RETURN ON EQUITY (ROE) 14.0%

* H1 REPORTED NET INTEREST MARGIN INCREASED 11 BASIS POINTS TO 2.16%

* H1 NET INTEREST INCOME $8,301 MLN VS $7,693 MLN

* “OUTLOOK FOR AUSTRALIA REMAINS POSITIVE WITH GDP GROWTH EXPECTED TO BE NEAR TREND AT AROUND 2.7% FOR REMAINDER OF 2018 AND 2019”

* “AUSTRALIAN HOUSING MARKET IS IN GOOD SHAPE”

* “WESTPAC’S CREDIT PORTFOLIO IS FUNDAMENTALLY SOUND AND CONTINUES TO BE WELL POSITIONED”

* “HOUSEHOLD INCOME GROWTH REMAINS LACKLUSTRE AND INFLATION IS LOW. RESERVE BANK IS LIKELY TO KEEP RATES ON HOLD FOR SOME TIME”

* H1 OPERATING EXPENSES UP $50 MLN OR 1%, DUE TO REGULATORY AND COMPLIANCE COSTS INCLUDING ROYAL COMMISSION OF $34 MLN Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.