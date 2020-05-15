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May 15, 2020 / 4:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Westpac Files Defence To AUSTRAC Federal Court Proceedings

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Westpac Banking Corp:

* FILES DEFENCE TO AUSTRAC FEDERAL COURT PROCEEDINGS

* WESTPAC AND AUSTRAC CONTINUE TO ENGAGE CONSTRUCTIVELY & ARE DISCUSSING A STATEMENT OF AGREED FACTS & ADMISSIONS

* ACCEPTS GRAVITY OF ISSUES RAISED BY AUSTRAC CLAIM & MADE LARGE NUMBER OF ADMISSIONS IN RESPONSE TO STATEMENT OF CLAIM

* FILED DEFENCE IN RELATION TO ALLEGED CONTRAVENTIONS OF OBLIGATIONS UNDER ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORISM FINANCING ACT

* IN RESPONSE TO AUSTRAC STATEMENT OF CLAIM, CO ADMITTED TO NON-REPORTING OF IFTIS & ASSOCIATED TRACING INFORMATION FAILURES

* IN RESPONSE TO STATEMENT OF CLAIM, CO ADMITTED TO RECORD KEEPING FAILURES

* IN RESPONSE TO STATEMENT OF CLAIM, CO ADMITTED TO ONGOING CUSTOMER DUE DILIGENCE FAILURES

* IN RESPONSE TO STATEMENT OF CLAIM, CO ADMITTED TO FAILURES ON SOME CORRESPONDENT BANKING OBLIGATIONS Further company coverage:

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