BRIEF-Westpac Provides Update On AUSTRAC Litigation

June 12 (Reuters) - Westpac Banking Corp:
* AUSTRAC HAS NOTIFIED WESTPAC IT MAY AMEND ITS STATEMENT OF CLAIM TO INCLUDE ALLEGATIONS ARISING FROM THESE INVESTIGATIONS
* AUSTRAC REQUESTED FURTHER INFORMATION FROM WESTPAC INCLUDING ON TTR ISSUES AND 272 CUSTOMERS
* DISCLOSED TO AUSTRAC ISSUES REGARDING OBLIGATION TO FILE THRESHOLD TRANSACTION REPORTS
* THERE IS A FURTHER CASE MANAGEMENT HEARING ON 17 JUNE 2020
* AUSTRAC MAY INCLUDE ALLEGATIONS FROM PROBES INTO ADDITIONAL SMRS RELATED TO POTENTIAL CHILD EXPLOITATION CO SUBMITTED IN IN DEC. 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: