BRIEF-Westpac Releases Findings Into AUSTRAC Statement Of Claim Issues

June 4 (Reuters) - Westpac Banking Corp:
* FAILURE CONCERNING INTERNATIONAL FUNDS TRANSFER INSTRUCTIONS NON-REPORTING OCCURRED DUE TO MIX OF TECHNOLOGY & HUMAN ERROR
* REPORT NOTES DIRECTORS COULD HAVE RECOGNISED EARLIER SYSTEMIC NATURE OF SOME OF FINANCIAL CRIME ISSUES WESTPAC WAS FACING
* THERE WERE UNCLEAR END-TO-END ACCOUNTABILITIES FOR MANAGING AML/CTF COMPLIANCE
* WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH AUSTRAC ON LEGAL PROCESS, FOLLOWING SUBMISSION OF ITS DEFENCE & ADMISSIONS ON 15 MAY 2020
* SOME AREAS OF AML/CTF RISK WERE NOT SUFFICIENTLY UNDERSTOOD WITHIN WESTPAC
* PANEL ALSO NOTED THAT REPORTING TO BOARD ON FINANCIAL CRIME MATTERS WAS AT TIMES UNINTENTIONALLY INCOMPLETE & INACCURATE
* ESTABLISHED NEW BOARD LEGAL, REGULATORY & COMPLIANCE SUB-COMMITTEE
* “WE COMPLETELY ACCEPT THAT SOME IMPORTANT ASPECTS OF WESTPAC’S FINANCIAL CRIME RISK CULTURE WERE IMMATURE AND REACTIVE”
* IDENTIFIED THREE PRIMARY CAUSES OF AML/CTF COMPLIANCE FAILURES
* SOME AREAS OF AML/CTF RISK NOT SUFFICIENTLY UNDERSTOOD WITHIN WESTPAC
* THERE WAS A LACK OF SUFFICIENT AML/CTF EXPERTISE AND RESOURCING
* “WHILE COMPLIANCE FAILURES WERE SERIOUS, PROBLEMS WERE FAULTS OF OMISSION. THERE WAS NO EVIDENCE OF INTENTIONAL WRONGDOING”
* RANGE OF REMUNERATION CONSEQUENCES WERE APPLIED TO 38 INDIVIDUALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)