Switzerland Market Report
March 19, 2020 / 7:06 AM / Updated 11 minutes ago

BRIEF-Westwing Group FY Revenue Up At EUR 267 Mln

1 Min Read

March 19 (Reuters) - WESTWING GROUP AG:

* ENDS FY 2019 WITH 949,000 ACTIVE CUSTOMERS; DOUBLE-DIGIT, PROFITABLE GROWTH IN THE FOURTH QUARTER

* Q4 WITH PROFITABLE GROWTH: 12% REVENUE GROWTH AND 3% ADJUSTED EBITDA

* OUTLOOK 2020: FOCUS ON CUSTOMER GROWTH AND MITIGATING IMPACT OF COVID-19 SITUATION

* OUTLOOK 2020: REVENUE GROWTH OF 5-10% EXPECTED; ADJUSTED EBITDA EXPECTED TO BE MODERATELY BETTER THAN 2019

* RETURNING TO PROFITABILITY BY 2021

* GUIDANCE EXCLUDES ANY POTENTIAL IMPACT OF EVOLVING COVID-19 SITUATION

* THIS OUTLOOK IS SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENT OF COVID-19 SITUATION

* FY REVENUE INCREASED BY 5% TO EUR 267M (FY 2018: EUR 254M) AND ADJUSTED EBITDA MARGIN WAS -4% (FY 2018: 1%) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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