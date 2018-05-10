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May 10, 2018 / 11:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Wheaton Precious Metals Qtrly Earnings Per Share $0.15

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Wheaton Precious Metals Corp:

* WHEATON PRECIOUS METALS ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS FOR 2018 AND DECLARES SECOND QUARTERLY DIVIDEND OF 2018

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.15

* REVENUE WAS $199.2 MILLION IN Q1 OF 2018 VERSUS $197.9 MILLION

* WHEATON PRECIOUS METALS- WHEATON’S ESTIMATED ATTRIBUTABLE SILVER AND GOLD PRODUCTION IN 2018 FORECAST TO BE ABOUT 22.5 MILLION SILVER OUNCES, 355,000 GOLD OUNCES

* WHEATON PRECIOUS METALS- ESTIMATED AVERAGE ANNUAL ATTRIBUTABLE SILVER AND GOLD PRODUCTION OVER NEXT 5 YEARS ANTICIPATED TO BE ABOUT 25 MILLION SILVER OUNCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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