BRIEF-Wheeler Announces Acquisition Of Janaf Shopping Yard in Virginia

Jan 22 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :
* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF JANAF SHOPPING YARD IN NORFOLK, VIRGINIA
* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - PURCHASE PRICE OF $85.65 MILLION OR $96 PER SQUARE FOOT
* WHEELER REIT - FINANCED DEAL USING CASH, ASSUMPTION OF ABOUT $58.9 MILLION OF MORTGAGE LOANS SECURED BY PROPERTY AND ISSUANCE OF COMMON STOCK OF CO
* WHEELER REIT - ALSO ASSUMED A SEPARATE LOAN WITH A $5.2 MILLION BALANCE Source text for Eikon: Further company coverage: