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#Market News
January 22, 2018 / 1:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wheeler Announces Acquisition Of Janaf Shopping Yard in Virginia

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF JANAF SHOPPING YARD IN NORFOLK, VIRGINIA

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - ‍PURCHASE PRICE OF $85.65 MILLION OR $96 PER SQUARE FOOT​

* WHEELER REIT - ‍FINANCED DEAL USING CASH, ASSUMPTION OF ABOUT $58.9 MILLION OF MORTGAGE LOANS SECURED BY PROPERTY AND ISSUANCE OF COMMON STOCK​ OF CO

* WHEELER REIT - ‍ALSO ASSUMED A SEPARATE LOAN WITH A $5.2 MILLION BALANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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