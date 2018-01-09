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January 9, 2018 / 1:27 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Announces Contract To Acquire Janaf Shopping Yard In Norfolk, Virginia

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES CONTRACT TO ACQUIRE JANAF SHOPPING YARD IN NORFOLK, VIRGINIA

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-‍EXPECTED PURCHASE PRICE OF $85.65 MILLION INCLUDES ASSUMPTION OF ABOUT $58.4 MILLION OF MORTGAGE LOANS SECURED BY PROPERTY​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST -‍ CO THROUGH UNIT ENTERED AGREEMENT WITH JANAF SHOPPING CENTER, AMONG OTHERS, TO ACQUIRE JANAF SHOPPING YARD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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