FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 8, 2018 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust CFO Wilkes Graham To Resign

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - WILKES GRAHAM HAS NOTIFIED OF HIS INTENTION TO RESIGN AS CHIEF FINANCIAL OFFICER

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - GRAHAM‘S RESIGNATION WILL TAKE EFFECT AFTER A TRANSITION PERIOD, EXPECTED TO END ON OR BEFORE MARCH 4

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES RESIGNATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER AND SEARCH FOR PERMANENT SUCCESSOR

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC - IN PROCESS OF ENGAGING A PROFESSIONAL SEARCH FIRM TO ASSIST IN HIRING OF GRAHAM‘S REPLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.