FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 10:50 AM / in 2 hours

BRIEF-Whirlpool Corp To Commence Modified Dutch Auction Tender Offer To Purchase Up To $1 Bln Of Its Shares

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Whirlpool Corp:

* WHIRLPOOL CORPORATION TO COMMENCE MODIFIED DUTCH AUCTION TENDER OFFER TO PURCHASE UP TO $1 BILLION OF ITS SHARES

* WHIRLPOOL CORP - TENDER OFFER IS NOT CONTINGENT UPON OBTAINING ANY FINANCING

* WHIRLPOOL - MODIFIED DUTCH AUCTION TENDER OFFER AT PRICE NOT LESS THAN $150 NOR OVER $170/SHARE OF COMMON STOCK, TO SELLER IN CASH

* WHIRLPOOL CORP - TENDER OFFER IS SCHEDULED TO EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON MAY 23, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.