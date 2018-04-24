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April 24, 2018 / 6:47 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Whirlpool Corporation Announces Sale Of Embraco Compressor Business And Modified Dutch Auction Tender Offer

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Whirlpool Corp:

* WHIRLPOOL CORPORATION ANNOUNCES SALE OF EMBRACO COMPRESSOR BUSINESS AND A MODIFIED DUTCH AUCTION TENDER OFFER

* WHIRLPOOL CORP SAYS COMPANY AGREES TO SELL EMBRACO BUSINESS FOR $1.08 BLN IN CASH

* WHIRLPOOL CORP SAYS COMPANY EXPECTS TO EXECUTE SHARE REPURCHASES OF APPROXIMATELY $1 BILLION IN FORM OF A MODIFIED DUTCH AUCTION TENDER OFFER

* WHIRLPOOL CORP - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN EARLY 2019, SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS

* WHIRLPOOL CORP - ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL COMPANY’S EMBRACO COMPRESSOR BUSINESS TO NIDEC CORPORATION FOR A CASH PURCHASE PRICE OF $1.08 BLN

* WHIRLPOOL - “MODIFIED DUTCH AUCTION” TENDER OFFER FOR UP TO $1 BILLION OF COMMON STOCK AT ANTICIPATED PRICE PER SHARE NOT LESS THAN $150 AND NOT GREATER THAN $170 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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