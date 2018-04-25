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April 25, 2018 / 6:58 AM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Whitbread Says FY Underlying Pretax Profit Rose 4.5 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Whitbread PLC:

* FY UNDERLYING PRETAX PROFIT ROSE 4.5 PERCENT TO 591 MILLION STG

* FY REVENUE ROSE 6.1 PERCENT TO 3.3 BILLION STG

* FY COSTA UNDERLYING OPERATING PROFIT AT 159 MILLION STG VERSUS 158 MILLION STG YEAR AGO

* FY COSTA REVENUE AT 1,292 MILLION STG VERSUS 1,202 MILLION STG A YEAR AGO

* TOTAL PREMIER INN REVENUE (INCLUDING F&B) GREW 5.4% IN FY18 TO JUST OVER £2 BILLION

* FY PREMIER INN & RESTAURANTS UNDERLYING OPERATING PROFIT AT 498 MILLION STG VERSUS 468 MILLION STG YEAR AGO

* BOARD HAS FOR SOME TIME BEEN FULLY ALIGNED TO VIEW THAT SEPARATING PREMIER INN AND COSTA AT RIGHT TIME WOULD ENHANCE FOCUS

* BOARD HAS FOR SOME TIME BEEN FULLY ALIGNED TO VIEW THAT SEPARATING PREMIER INN AND COSTA WOULD ENABLE VALUE TO BE OPTIMISED FOR SHAREHOLDERS OVER LONGER-TERM Source text for Eikon: Further company coverage:

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