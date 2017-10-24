BRIEF-Whitbread says H1 revenue at 1.67 bln stg vs 1.55 bln stg yr ago

Oct 24 (Reuters) - Whitbread Plc:
* H1 REVENUE AT 1.67 BILLION STG VERSUS 1.55 BILLION STG YEAR AGO
* H1 STRONG BALANCE SHEET WITH NET DEBT REDUCED TO £852 MILLION
* H1 PREMIER INN UNDERLYING OPERATING PROFIT GROWTH TO £295 MILLION, COSTA CONSTANT AT £65 MILLION
* H1 UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX AT £328M VERSUS £307M, UP 6.7%
* H1 UNDERLYING OPERATING PROFIT AT £342M VERSUS £320M, UP 7.1%
* “PREMIER INN IS ON TRACK TO HAVE 85,000 ROOMS BY 2020 FROM 70,120 ROOMS AT END OF HALF”
* NOW COMPLETED EXIT OF ALL NON-CORE INTERNATIONAL OPERATIONS FOR BOTH PREMIER INN AND COSTA
* WHITBREAD - COSTA REMAINS ON TRACK TO DELIVER 230-250 NEW STORES AND APPROXIMATELY 1,200 NEW COSTA EXPRESS MACHINES IN FULL YEAR
* NEW HOTELS WITHIN UK ARE EXPECTED TO CONTRIBUTE APPROXIMATELY 5-6% TO TOTAL SALES GROWTH FOR FULL YEAR
* PREMIER INN IN FIRST HALF HAD REVENUE INCREASING 6.4% TO 1.052 BILLION STG Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)