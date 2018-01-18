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#Consumer Goods and Retail
January 18, 2018 / 7:15 AM / in an hour

BRIEF-Whitbread Says Q3 Total Group Sales Growth Of 5.6 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - Whitbread Plc:

* ‍GOOD TOTAL SALES GROWTH OF 6.8% YTD AND ON TRACK TO MEET FULL YEAR EXPECTATIONS​

* ‍Q3 TOTAL GROUP SALES GROWTH OF 5.6%​

* ‍Q3 GROUP UK LIKE-FOR-LIKE SALES GROWTH OF 0.3% ​

* ‍PREMIER INN UK ACHIEVED TOTAL HOTEL SALES GROWTH OF 5.5% IN QUARTER​

* ‍WELL-PUBLICISED WEAK RETAIL MARKET FOOTFALL IS NEGATIVELY IMPACTING OUR HIGH STREET COSTA STORES’ LIKE-FOR-LIKE PERFORMANCE

* ‍COSTA UK HAS DELIVERED STRONG TOTAL SALES GROWTH OF 7.2% IN QUARTER​

* ‍COSTA IN CHINA CONTINUES ITS GOOD MOMENTUM WITH ANOTHER QUARTER OF POSITIVE LIKE-FOR-LIKE SALES GROWTH​

* ‍“DO EXPECT TOUGH UK HIGH STREET ENVIRONMENT AND INFLATION IN OUR SECTOR TO CONTINUE TO POSE CHALLENGES IN YEAR AHEAD”​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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