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April 30, 2018 / 8:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Whiting Petroleum Reports Q1 EPS Of $0.16

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Whiting Petroleum Corp:

* ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.16

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 2018 AVERAGE PRODUCTION OF 127,050 BOE/D ABOVE MIDPOINT OF GUIDANCE

* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUES $515.1 MILLION VERSUS $371.3 MILLION

* SEES Q2 PRODUCTION 11 MMBOE - 11.5 MMBOE

* AS WE MOVE THROUGH Q2 INTO SUMMER MONTHS, PLAN TO INCREASE PACE OF OPERATIONS IN BAKKEN

* SEES FY PRODUCTION 46.5 MMBOE - 47.2 MMBOE

* SEES FULL-YEAR 2018 CAPITAL BUDGET OF $750 MILLION

* REDUCED Q2 2018 OUTLOOK TO REFLECT IMPACT OF UNSCHEDULED GAS PLANT MAINTENANCE FOR MAJORITY OF MONTH OF MAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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