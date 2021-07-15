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Healthcare

BRIEF-WHO Panel Recommends Against Proof Of COVID-19 Vaccination For International Travel - Statement

By Reuters Staff

1 Min Read

July 15 (Reuters) -

* WORLD HEALTH ORGANIZATION’S EMERGENCY COMMITTEE RECOMMENDS NOT REQUIRING PROOF OF VACCINATION AGAINST COVID-19 FOR INTERNATIONAL TRAVEL - STATEMENT

* WHO’S EMERGENCY COMMITTEE RECOMMENDS STATES RECOGNIZE ALL COVID19 VACCINES THAT RECEIVED WHO EMERGENCY USE LISTING IN CONTEXT OF INTERNATIONAL TRAVEL

* WHO COMMITTEE RECOMMENDS STATE PARTIES CONSIDER RISK-BASED APPROACH TO FACILITATION OF INTL TRAVEL BY LIFTING MEASURES, SUCH AS TESTING, QUARANTINE

* WHO'S EMERGENCY COMMITTEE - RECOMMENDS STATES ACHIEVE WHO CALL TO ACTION TO HAVE ATLEAST 10% OF ALL COUNTRIES’ POPULATIONS VACCINATED BY SEPT 2021 Source text here

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