Healthcare
March 16, 2020 / 4:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Who's Tedros advises countries to stick to containment strategy

1 Min Read

March 16 (Reuters) -

* WHO’S TEDROS SAYS ADVISE COUNTRIES TO STICK TO CONTAINMENT STRATEGY BECAUSE THIS PANDEMIC IS CONTROLLABLE

* WHO’S TEDROS SAYS CONTAINMENT STRATEGY IS SHOWING RESULTS IN CHINA, SOUTH KOREA, SINGAPORE

* WHO’S TEDROS SAYS FINANCIAL SUPPORT RECEIVED FOR COVID-19 IS “REALLY ENCOURAGING”, THE WHO IS GETTING CLOSE TO FUNDING IT HAD SOUGHT

* WHO’S EPIDEMIOLOGIST SAYS IT IS IMPORTANT TO PROTECT CHILDREN WHO CAN DIE FROM THIS DISEASE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by John Revill)

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