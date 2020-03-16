BRIEF-Wilcon Depot Updates On Impact Of Covid-19

March 16 (Reuters) - Wilcon Depot Inc:
* POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CO’S OPERATIONS WILL DEPEND ON HOW QUICKLY GOVERNMENTS CAN STOP SPREAD OF THE DISEASE
* DELAYED DELIVERY OF PRODUCTS FROM CHINA CAN LEAD TO A POTENTIAL LOSS OF SALES
* DECREASE IN FOOT TRAFFIC DUE TO COMMUNITY QUARANTINE, SCALED DOWN OPERATIONS OF CO MAY LIKELY IMPACT TOPLINE
* THERE MAY BE SOME UNPLANNED EXPENSES RELATIVE TO SAFETY MEASURES UNDERTAKEN BY THE COMPANY Source text reut.rs/39U1SmL Further company coverage: