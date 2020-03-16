Healthcare
March 16, 2020 / 6:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Wilcon Depot Updates On Impact Of Covid-19

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Wilcon Depot Inc:

* POTENTIAL IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CO’S OPERATIONS WILL DEPEND ON HOW QUICKLY GOVERNMENTS CAN STOP SPREAD OF THE DISEASE

* DELAYED DELIVERY OF PRODUCTS FROM CHINA CAN LEAD TO A POTENTIAL LOSS OF SALES

* DECREASE IN FOOT TRAFFIC DUE TO COMMUNITY QUARANTINE, SCALED DOWN OPERATIONS OF CO MAY LIKELY IMPACT TOPLINE

* THERE MAY BE SOME UNPLANNED EXPENSES RELATIVE TO SAFETY MEASURES UNDERTAKEN BY THE COMPANY Source text reut.rs/39U1SmL Further company coverage:

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