BRIEF-Wildhorse Resource Development Q1 Loss Per Share $1.24

May 9 (Reuters) - Wildhorse Resource Development Corp :
* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INCREASED AVERAGE DAILY PRODUCTION BY 198% TO 52.4 MBOE/D FOR Q1 2018
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUE AND OTHER INCOME $218.8 MILLION VERSUS $54.3 MILLION
* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT - EXPECTS AVAILABLE BORROWINGS UNDER REVOLVING FACILITY TO PROVIDE LIQUIDITY TO FINANCE ANTICIPATED CAPEX REQUIREMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: