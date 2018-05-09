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May 9, 2018 / 8:32 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Wildhorse Resource Development Q1 Loss Per Share $1.24

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Wildhorse Resource Development Corp :

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $1.24

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.34 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* INCREASED AVERAGE DAILY PRODUCTION BY 198% TO 52.4 MBOE/D FOR Q1 2018

* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUE AND OTHER INCOME $218.8 MILLION VERSUS $54.3 MILLION

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT - EXPECTS AVAILABLE BORROWINGS UNDER REVOLVING FACILITY TO PROVIDE LIQUIDITY TO FINANCE ANTICIPATED CAPEX REQUIREMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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