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January 12, 2018 / 12:11 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Willbros Reaches Agreement On Sale Of U.S. Pipeline Assets

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Willbros Group Inc:

* WILLBROS REACHES AGREEMENT ON SALE OF U.S. PIPELINE ASSETS

* WILLBROS GROUP INC - ‍ASSETS INCLUDED IN SALE CONSIST PRIMARILY OF CROSS-COUNTRY PIPELINE CONSTRUCTION EQUIPMENT​

* WILLBROS - FUNDING FOR DEAL WILL OCCUR IN STAGES THROUGHOUT Q1 OF 2018 AS WILLBROS COMPLETES EXISTING PIPELINE PROJECTS​

* WILLBROS GROUP - ‍ SIGNED DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL CERTAIN U.S. MAINLINE PIPELINE ASSETS TO WB PIPELINE, AN AFFILIATE OF MERIDIEN ENERGY

* WILLBROS GROUP INC - ‍WB PIPELINE LLC IS TO OPERATE UNDER NAME WILLBROS PIPELINE, AN AFFILIATE OF MERIDIEN ENERGY LLC​

* WILLBROS GROUP - CONTINUES TO SERVE U.S. OIL & GAS INDUSTRY THROUGH ITS FACILITIES, PIPELINE INTEGRITY AND LINEAL BUSINESSES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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