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January 12, 2018 / 9:37 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Williams-Sonoma Says Entered Amended And Restated Credit Agreement To Credit Agreement Dated Nov 19, 2014

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - Williams-Sonoma Inc:

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ON JAN 8, ENTERED SEVENTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT AMENDING AND REPLACING CO‘S CREDIT AGREEMENT DATED NOV 19, 2014

* WILLIAMS-SONOMA SAYS NEW CREDIT FACILITY ALSO PROVIDES FOR A $300 MILLION UNSECURED TERM LOAN FACILITY

* WILLIAMS-SONOMA SAYS ‍NEW CREDIT FACILITY PROVIDES FOR $500 MILLION UNSECURED REVOLVING LINE OF CREDIT - SEC FILING​

* WILLIAMS-SONOMA - ‍PROCEEDS OF CREDIT FACILITY TO BE USED TO REFINANCE CO'S INDEBTEDNESS UNDER EXISTING SIXTH AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT​ Source text: (bit.ly/2D5oV0N) Further company coverage:

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