BRIEF-Willis Towers Watson Reports Solid Q1 2020 Earnings

April 30 (Reuters) - Willis Towers Watson PLC:
* WILLIS TOWERS WATSON REPORTS SOLID FIRST QUARTER 2020 EARNINGS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $3.13 — REFINITIV IBES DATA
* COVID-19 PANDEMIC DID NOT HAVE A MATERIAL ADVERSE IMPACT TO OUR FINANCIAL RESULTS FOR Q1 OF FISCAL 2020
* WILLIS TOWERS WATSON -EXPECT IMPACT OF COVID-19 ON GENERAL ECONOMIC ACTIVITY COULD NEGATIVELY IMPACT OUR REVENUE,OPERATING RESULTS FOR REMAINDER OF 2020
* WITHDRAWING ITS FULL-YEAR 2020 GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage: