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Consumer Goods and Retail
March 14, 2018 / 6:13 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Windeln.de FY Adj EBIT Loss Shrinks To EUR 24.9 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Windeln De SE:

* DGAP-NEWS: WINDELN.DE SE: WINDELN.DE WITH 9% REVENUE GROWTH AND IMPROVED EBIT IN 2017

* ANNUAL REVENUES OF EUR 200 MILLION (EUR 211.9 MILLION) IN 2017 (+8.8% GROWTH YEAR OVER YEAR)

* ADJUSTED. EBIT OF EUR -24.9 MILLION (-11.8% MARGIN) IN 2017 COMPARED TO EUR -26.7 MILLION (-13.7% MARGIN) IN 2016

* ADJUSTED. EBIT BREAK-EVEN TARGETED EARLY 2019 DRIVEN BY EFFICIENCY AND PROFITABILITY MEASURES INITIATED IN FEB

* OUTLOOK 2018: EXPECTS REVENUE GROWTH AT LEVEL OF 2017

* OUTLOOK 2018: SEES SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN OPERATING CONTRIBUTION MARGIN, ADJUSTED EBIT MARGIN AND FREE CASH FLOW Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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