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May 1, 2018 / 10:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Winnebago Industries Announces Launch Of All-Electric/Zero-Emission Commercial Vehicle Platform

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Winnebago Industries Inc:

* WINNEBAGO INDUSTRIES INC - ANNOUNCED LAUNCH OF AN ALL-ELECTRIC/ZERO-EMISSION COMMERCIAL VEHICLE PLATFORM THROUGH CO’S SPECIALTY VEHICLES DIVISION

* WINNEBAGO INDUSTRIES INC - ANNOUNCED A STRATEGIC PARTNERSHIP WITH MOTIV POWER SYSTEMS INC. FOR DEVELOPMENT AND SUPPLY OF ELECTRIC-POWERED CHASSIS

* WINNEBAGO INDUSTRIES INC - WINNEBAGO INTENDS TO MAKE A FINANCIAL INVESTMENT IN MOTIV, TERMS OF WHICH WERE NOT DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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