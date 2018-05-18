FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 18, 2018 / 8:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wins Finance Holdings Says Is Undergoing Review Of Risk Controls For It's Financial Guarantee Business

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Wins Finance Holdings Inc:

* WINS FINANCE HOLDINGS INC. REPORTS UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2017

* WINS FINANCE HOLDINGS INC - UNDERGOING A REVIEW OF RISK CONTROLS FOR COMPANY’S FINANCIAL GUARANTEE BUSINESS AND MAY REDUCE OPERATION OF THIS BUSINESS

* WINS FINANCE HOLDINGS - CONTINUES TO BE CAUTIOUS AS TO OPERATING RESULTS IN FUTURE IN VIEW OF SLOWDOWN OF CHINESE ECONOMY IN REGIONS WHERE CO OPERATES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.