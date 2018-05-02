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May 2, 2018 / 1:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Wintrust Financial Corp Announces Plans To Acquire Delaware Place Bank

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Wintrust Financial Corp:

* WINTRUST FINANCIAL CORPORATION ANNOUNCES PLANS TO ACQUIRE DELAWARE PLACE BANK

* WINTRUST FINANCIAL CORP - DEAL FOR WILL BE APPROXIMATELY $34 MILLION

* WINTRUST FINANCIAL - TRANSACTION IS NOT EXPECTED TO HAVE A MATERIAL EFFECT ON WINTRUST’S 2018 EPS

* WINTRUST FINANCIAL CORP - SIGNING OF A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE CHICAGO SHORE CORPORATION (“CSC”)

* WINTRUST FINANCIAL - SHARES OF CSC STOCK OUTSTANDING AT TIME OF MERGER TO BE CONVERTED INTO RIGHT TO GET PER SHARE CONSIDERATION PAID IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage:

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