Switzerland Market Report
November 27, 2019 / 8:33 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-WISeKey Says Expect To Become SEC Reporting Company In Early December

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Wisekey International Holding AG :

* WISEKEY - EXPECT TO BECOME AN SEC REPORTING COMPANY IN EARLY DECEMBER

* WISEKEY - CLASS B SHARES IN THEIR CURRENT FORM WILL CONTINUE TO BE LISTED AND TRADED ON SIX SWISS EXCHANGE

* WISEKEY - UPON CONCLUSION OF NASDAQ LISTING PROCESS, EFFECTIVENESS OF 20-F REGISTRATION STATEMENT, CLASS B SHARES WILL BE LISTED AS ADSS ON NASDAQ

* WISEKEY - ALSO WORKING ON LISTING PROCESS WITH NASDAQ, WHICH CO HOPES TO CONCLUDE SHORTLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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