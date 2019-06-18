Switzerland Market Report
June 18, 2019 / 5:11 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-WISeKey's Board Of Directors Approves Share Buyback Program

1 Min Read

June 18 (Reuters) - WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING AG :

* BOARD OF DIRECTORS HAS GIVEN PRINCIPAL APPROVAL OF A SHARE BUYBACK PROGRAM

* BOARD OF DIRECTORS APPROVED SHARE BUYBACK PROGRAM NOT EXCEEDING 10% OF COMPANY’S SHARE CAPITAL OR VOTING RIGHTS

* INTENDS TO FUND REPURCHASE PROGRAM FROM CURRENTLY AVAILABLE FUNDS, WHICH AS AT MAY 31, 2019 WERE APPROXIMATELY USD25 MILLION

* TIMING OF LAUNCH OF SHARE BUYBACK PROGRAM, AND TIMING AND NUMBER OF SHARES TO BE REPURCHASED, WILL DEPEND ON A VARIETY OF FACTORS

* SHARES WOULD BE REPURCHASED FOR PURPOSES OF CANCELLATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below