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Healthcare

BRIEF-WLVBP Says Capsida Announced Multi-Year Collaboration, Option Agreement With Abbvie

By Reuters Staff

1 Min Read

April 29 (Reuters) -

* WESTLAKE VILLAGE BIOPARTNERS, VERSANT VENTURES ANNOUNCE LAUNCH OF GENE THERAPY COMPANY CAPSIDA BIOTHERAPEUTICS WITH $50 MILLION SERIES A FINANCING

* WLVBP-DEAL WITH ABBVIE GIVES CAPSIDA $90 MILLION UP FRONT & EQUITY INVESTMENT CAPITAL TO CREATE TISSUE-TARGETED GENE THERAPIES FOR 3 CNS DISEASE TARGETS

* WLVBP- CAPSIDA ELIGIBLE TO RECEIVE UPTO HIGH SINGLE-DIGIT ROYALTY PAYMENTS ON FUTURE PRODUCT SALES FROM ABBVIE COLLABORATION

* WLVBP SAYS CAPSIDA ANNOUNCED MULTI-YEAR COLLABORATION, OPTION AGREEMENT WITH ABBVIE Source text : refini.tv/2Se8nwP

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