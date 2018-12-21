Switzerland Market Report
December 21, 2018 / 5:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-WM Capital To Sell "Box Della Salute" Property And 100 Pct Stake In Alexander Dr. Fleming To Wantong SA

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - WM Capital SpA:

* SIGNS AGREEMENT TO SELL “BOX DELLA SALUTE” PROPERTY, INCLUDING TRADEMARK, AND 100% STAKE IN ALEXANDER DR. FLEMING TO WANTONG SA

* SIGNS AGREEMENT WITH WANTONG SA FOR 5 YEARS EXCLUSIVE SALE / DISTRIBUTION IN ITALY OF DR FLEMING FORMAT AND “BOX DELLA SALUTE”

* TOTAL CONSIDERATION UNDER TRANSACTION IS EUR 1 MILLION , OF WHICH EUR 650,000 RELATING TO SALE OF ALEXANDER DR. FLEMING SRL AND EUR 350,000 FOR “BOX DELLA SALUTE” PROPERTY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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