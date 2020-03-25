Healthcare
March 25, 2020 / 3:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wong's International Says FY Profit Attributable HK$266.3 Mln

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March 25 (Reuters) - Wong’s International Holdings Ltd :

* FY REVENUE HK$3.78 BILLION VERSUS HK$4.01 BILLION

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$266.3 MILLION VERSUS HK$1.42 BILLION

* RECOMMEND PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND OF HK$0.03 PER SHARE

* DEMAND FOR GROUP’S PRODUCTS IS FACING CONSIDERABLE UNCERTAINTIES POSED BY COVID-19 OUTBREAK STARTING IN EARLY 2020

* GROUP’S MANUFACTURING OPERATIONS IN JANUARY AND FEBRUARY OF 2020 WERE GRAVELY IMPACTED

* SALES OF EMS BUSINESS IN JANUARY AND FEBRUARY OF 2020 DECREASED BY APPROXIMATELY 50%

* COVID-19 OUTBREAK FINANCIAL IMPACT NOT REFLECTED IN FINANCIAL STATEMENTS OF GROUP AS AT AND FOR YEAR ENDED 31 DEC 2019

* COVID-19 EPIDEMIC IS EXPECTED TO HAVE IMPACT TO VALUATION OF INVESTMENT PROPERTIES

* COVID-19 WILL ADVERSELY AFFECT OPERATING RESULT OF EMS BUSINESS FOR FIRST HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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