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June 19, 2020 / 6:22 AM / in 4 hours

BRIEF-Woodbois Reaches Agreement In Principle With Major Bondholder

1 Min Read

June 19 (Reuters) - Woodbois Ltd:

* WOODBOIS LTD - REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH MAJOR BONDHOLDER

* WOODBOIS LTD - NOT LESS THAN 75% OF $30 MILLION NOTIONAL OUTSTANDING OF CONVERTIBLE WILL BE EXCHANGED INTO VOTING AND NON-VOTING EQUITY

* WOODBOIS LTD - INITIATED DISCUSSIONS WITH MAJORITY HOLDERS OF ITS INTERNAL TRADE FINANCE FACILITY

* WOODBOIS LTD - EXPECTS TO PRIORITISE ADDITIONAL CAPEX OF C$3-5 MILLION TO INCREASE CAPACITY AT ITS EXISTING OPERATIONS IN GABON

* WOODBOIS LTD - ALSO INTENDS TO MATERIALLY EXPAND ITS TRADING OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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