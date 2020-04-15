BRIEF-Woodside Petroleum Posts Qtrly Production 24.2 Mmboe

April 16 (Reuters) - Woodside Petroleum Ltd:
* QTRLY PRODUCTION 24.2 MMBOE VERSUS 21.7 MMBOE REPORTED A YEAR AGO
* REDUCED TARGETED 2020 TOTAL EXPENDITURE BY APPROXIMATELY 50%.
* HEDGED 13.35 MILLION BARRELS OF OIL IN PERIOD APRIL TO DECEMBER 2020
* QTRLY TOTAL SALES REVENUE $1,076 MILLION VERSUS $1,364 MILLION
* MAKING SIGNIFICANT EXECUTION PROGRESS ON PYXIS HUB AND JULIMAR-BRUNELLO PHASE 2
* ON SCARBOROUGH & PLUTO TRAIN 2, COMMERCIAL NEGOTIATIONS & ENGINEERING WORK CONTINUE IN PREPARATION FOR TARGETED FID IN 2021
* SUBSEQUENT TO PERIOD, RECEIVED COMMONWEALTH REGULATOR APPROVAL FOR SCARBOROUGH OFFSHORE PROJECT PROPOSAL
* HEDGED 13.35 MILLION BARRELS OF OIL IN PERIOD APRIL TO DEC 2020 Source text reut.rs/3bhCqs0 Further company coverage: