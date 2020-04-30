Healthcare
April 30, 2020 / 6:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Woodside Petroleum Says Managing Emerging Impacts Of COVID-19 On Sangomar

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Woodside Petroleum Ltd:

* MANAGING EMERGING IMPACTS OF COVID-19 ON SUPPLY CHAIN AND PROJECT SCHEDULE OF SANGOMAR

* AT END OF MARCH, HAD OVER $4 BILLION CASH ON HAND, OVER $7 BILLION OF LIQUIDITY AND GEARING AT LOW END OF TARGET RANGE

* SEEING IS SO SIGNIFICANT THAT LOW OIL PRICES ARE LIKELY TO PERSIST THIS YEAR AND POSSIBLY INTO NEXT

* IN PAST YEAR, BOARD EXERCISED DISCRETION TO MAKE SIGNIFICANT REDUCTIONS IN EXECUTIVE AWARDS

* AIMING TO START CONSTRUCTION THIS YEAR OF PIPELINE COMPONENT OF PLUTO-KARRATHA GAS PLANT INTERCONNECTOR

* ENERGY EFFICIENCY TARGET SPANS YEARS 2016-2020; HAVE COMMITTED TO SETTING A TARGET FOR 5 YEARS BEYOND THAT Source text for Eikon: Further company coverage:

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