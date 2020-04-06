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April 6, 2020 / 11:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Woomera Mining Says All On-Ground Exploration Activities Suspended For Immediate Future

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Woomera Mining Ltd:

* WOOMERA MINING LTD - ALL ON-GROUND EXPLORATION ACTIVITIES HAVE BEEN SUSPENDED FOR IMMEDIATE FUTURE DUE TO LIMITATIONS IMPOSED BY COVID 19

* WOOMERA MINING LTD - CONTINUES TO ADVANCE AND REFINE EXPLORATION PLANNING AND OTHER BUSINESS OPPORTUNITIES

* WOOMERA MINING LTD - IMPLEMENTED SIGNIFICANT REDUCTIONS TO COMPANY’S OVERHEADS

* WOOMERA MINING LTD - IMPLEMENTED COST SAVING INITIATIVES ACROSS BUSINESS AND ITS PROJECTS WHERE POSSIBLE

* WOOMERA MINING LTD - WELCOMES INITIATIVES BY SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT TO DEFER MINERAL EXPLORATION LICENCE FEES UNTIL 31 DECEMBER 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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